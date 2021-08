Durante la década de los años 90 Ricardo Arjona alcanzó gran popularidad y en los 2000 logró consolidar su carrera.

Aunque el intérprete de “Minutos” sigue en contacto con sus fans por medio de redes sociales y hace unos meses ofreció un concierto online, recientemente el guatemalteco contó que nadie lo reconoció en Nueva York.

Ricardo Arjona, sin éxito en el metro neoyorquino

Así como han hecho otros cantantes que acuden a las instalaciones de algún metro de ciudades famosas del mundo para interpretar algunas de sus canciones, Ricardo Arjona decidió hacer lo mismo.

Sin embargo, no obtuvo el éxito que famosos como Ed Sheeran o Miley Cyrus.

Ricardo Arjona comparte en Instagram el momento

A través de Instagram, Ricardo Arjona compartió un vídeo en blanco y negro en donde se le ve sentado en una silla mientras toca su guitarra, esto en una de las estaciones del metro de Nueva York.

El cantante fue sincero y explicó a sus seguidores de la red social que no tuvo éxito y pasó inadvertido por la mayoría de las personas que estaban en el metro.

Arjona no es tan alto

El cantante contó que una señora se acercó a él y le dijo que no era el verdadero Ricardo Arjona, sino que un imitador, citó milenio.com.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”.

Reacciones en las redes sociales

De inmediato la publicación recibió miles de comentarios en los que los fans de Ricardo Arjona mencionaron que si ellos hubieran estado en ese momento lo hubieran reconocido de inmediato.

Otra de las personas que dejo un comentario fue Adria Arjona, la modelo e hija del cantante. “Como tú solo uno, padre”, escribió la joven.

También puedes ver: Ricardo Arjona llama "hipócrita" a la industria musical