Ricardo O' Farrill causa indignación por chiste sobre pedofilia (vídeo)

El standupero Ricardo O' Farrill indignó a usuarios de redes sociales luego de viralizarse un fragmento de su show en el que hace un chiste acerca de la pedofilia.

Fue así que surgió el hashtag #RichieOFarrilPedofilo y rápidamente se convirtió en tendencia nacional.

#RichieOfarrilPedofilo No lo se... 🤷‍♂️ pero ese chiste si no me agrado nada👇 pic.twitter.com/YiQqaZrxsz — 𝕯𝖆𝖓꧂ (@SmileDcr) February 21, 2020

En el videoclip, Ricardo O' Farrill dice a manera de chiste que mientras veía a un niño brincar le dieron ganas de tocarse, lo cual desata la risa del público. Aunque asegura que ya es el último chiste al respecto, continúa hablando del tema.

“Estaba viendo al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte”, dijo al señalar su entrepierna. “Me fijé en eso y se me empezó a parar durí… no, no es cierto”, añadió entre risas.

Posteriormente dijo que seguía viendo al niño y al mismo tiempo hizo un ademán simulando que se masturbaba. “Ese sí ya fue el último, se los juro… Ya en serio”.

No tengo idea si #RichieOfarrilPedofilo tenga hijos o pretenda tenerlos. No le agradaría nada saber que un adulto haga chistes sobre una "inspiración sexual" basada en uno de ellos. Normalizar la pedofilia condena a las víctimas. — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) February 21, 2020

El chiste sube de tono pero Ricardo O' Farrill aclara que solo era “un juego” y no una anécdota real.

"¡Ahora resulta que ya ni se pueden hacer chistes sobre pedofilia!" No mano, nunca se debió bromear con eso”, “Dios que asco, la comedia no va ligada a la ignorancia y la depravación sexual de menores”, “Los comediantes serios y con calidad y creatividad no hacen este tipo de chistes”, “El chiste es malísimo pero no por inapropiado sino por poco creativo”, fueron algunos comentarios que desató.

El vídeo corresponde a un show que Ricardo realizó hace dos años en Pachuca, por lo que algunos de sus seguidores aseguran que el fragmento fue sacado de contexto.

Los comediantes se dedican a usar las cosas horribles de la vida y convertirlas en risas. Existen quienes bromean sobre que tuvieron cáncer, por tener parálisis, los ciegos, los que nunca conocieron a su padre, etc. Dejen de censurar a la gente ¿O no Curi? #RichieOfarrilPedofilo pic.twitter.com/D7T1tJUaG5 — Le Rétif (@Retif79193823) February 21, 2020

A pesar de la crítica, también hubo quien lo defendió explicando que el humor negro es precisamente para abordar situaciones sociales que suelen ser fuertes o serias.

Y ya que hoy es el aniversario 91 del nacimiento de #RobertoGómezBolaños, ahí les dejo esto para que lo acusen de pedófilo igual que a #RichieOfarrilPedofilo (nótese que los chistes del dr.chapatín no normalizaron la pedofilia) pic.twitter.com/d5AbpdBS8h — Romeo (@MSFGRomeo) February 21, 2020

“Bastaba con una pequeña búsqueda en Google para entender el humor negro, pero claramente solo les importa opinar por opinar”, “¿nunca escucharon chistes de Pepito?”, “Uno de los fundamentos de la comedia, es cruzar líneas, llevar las cosas al extremo, la mayoría de la gente adulta, sabe reconocer entre comedia y opiniones serias”, opinaron en su defensa.

También se difundieron fotografías de Ricardo O´Farrill con su pareja la fotógrafa Mónica Loza, para comprobar que es un “pedófilo”. Aunque Mónica luce muy juvenil en realidad tiene 25 años según su biografía, por lo que únicamente es cinco años menor que el comediante.

#RichieOFarrilPedofilo Usuarios de twitter evidencian a Ricardo O Farrill, comediante, se regodea en la pedofilia, en escenario reconoció que le excitaban los niños, uno en particular que le hizo “venirse”. Además se filtran fotos de su novia mayor de edad de apariencia Teen pic.twitter.com/vbjh9ZvnsD — El Independiente (@NoticieroMex) February 21, 2020

Hasta el momento, Ricardo O' Farrill no ha declarado nada al respecto. Se trata del segundo standupero en la semana que causa indignación en Twitter. Hace unos días lo hizo Mau Nieto por un chiste sobre el caso de Fátima, por el que posteriormente ofreció disculpas.

#RichieOFarrilPedofilo escaló hasta el número 1 de las tendencias nacionales con más de 6,000 tuits hasta el momento.

