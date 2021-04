Ricardo Salinas presume que irá a final de Exatlón en su lujoso yate

Este domingo es la final del “Exatlón”, un programa que se transmite por el canal Azteca Uno de Tv Azteca y será en la República Dominicana a partir de las 20:00 horas, con la conducción de Antonio Rosique. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Azteca, estará presente, así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter.

El empresario presumió el lujoso yate con el que está viajando a la República Dominicana y, como es habitual, contestó algunos comentarios de los internautas.

"Con la novedad de que nos quedamos otra semanita más por acá de vacaciones 😎... de hecho, mañana vamos a ir a la final de @ExatlonMx y el inicio de @mexico_survivor. Al final, ya estamos por acá, y como pretexto hay que aplicar la muy conocida frase al ojo del amo”, tuiteó y también aseguró que no daría un recorrido por su yate porque a su familia no le gusta ser grabada.

No se crea que me da chance la familia andan por todos lados y luego no quieren salir en mis videos jajaja.