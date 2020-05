Rick and Morty ¿dónde ver la segunda parte de la temporada 4?

MÉXICO.— Rick and Morty, una de las series más populares debido a sus personajes, un científico genio, pero sociópata, que arrastra a su nieto "Morty", hacia una serie de aventuras a través del universo, regresa.

Tras seis meses de espera, llega la segunda parte de la temporada 4 para formar parte de la programación de Adult Swim (bloque de animación para adultos jóvenes).

Así se dio a conocer a través de Twitter, detallando que el ansiado regreso de la exitosa serie fue este 3 de mayo a las 11:30 pm.

¿Cuántos episodios son?

La segunda parte de la 4 temporada consta de cinco episodios, los cuales será transmitido en los domingos siguientes hasta llegar al 31 de mayo.

Never ricking Morty - 3 de mayo



Promortyus - 10 de mayo



The vat of acid episode - 17 de mayo



Childrick of Mort - 21 de mayo



Star Mort: rickturn of the Jerri - 31 de mayo

That probably did it. New episode of Rick and Morty this Sunday at 11:30pm ET/PT on #adultswim pic.twitter.com/T5RAAhtE2k — adultswim (@adultswim) May 4, 2020

Los episodios de la segunda parte de la nueva temporada de "Rick and Morty" podrán verse en las fechas señaladas a través del canal de Adult Swim, pero también estarán disponibles en HBO y TNT a partir de este lunes 4 de mayo.

En el caso de Netflix, todavía no hay información sobre la fecha en que los episodios estarán disponibles en la plataforma, por lo que de momento las únicas opciones son las mencionadas.

¿Qué es “Adult Swim”?

Es como han definido a una nueva sección, es decir, el bloque de animación para adultos jóvenes emitida en diferentes partes del mundo.

Pero hablando particularmente de la palabra “Adult Swim”, significa “natación para adultos”; hace referencia al momento en el que los niños salen de la piscina y los adultos comienzan a disfrutar del agua.

Things are starting to get a little out of hand. @Wendys #ad pic.twitter.com/FgQSJpcKIR — Rick and Morty (@RickandMorty) May 4, 2020

Es un paralelismo con la idea de que los más grandes también pueden entretenerse con las animaciones, según explicó ul vocero del canal.

El contenido de “Adult Swim” transmitirá series de culto como "Rick and Morty", "Final space", "Robot chicken" y "Aqua teen hunger force".

Co-creator Dan Harmon and writer Jeff Loveness dive into the many literal literary devices in "Never Ricking Morty" and their feelings about disgusting yet enviable anatomical features: https://t.co/GJimi95DdK pic.twitter.com/GGp4ggkKnE — Rick and Morty (@RickandMorty) May 4, 2020

Warner Channel a partir de este sábado 2 de mayo inició su transmisión de “Adult Swim” y la mantendrá de de lunes a jueves a partir de las 11.30 y los sábados a la media noche.- Con información de Debate y Notimex

También podría interesarte: En intercambio, joven pide taza de Rick y Morty y recibe a Ricky Martin