Ricky Martin, en un filme navideño de Netflix

Ricky Martin formará parte del grupo de actores que participarán en la película musical navideña "Jingle Jangle: A Christmas Journey", una producción de Netflix que se espera para finales de este año.

Such an honor to be part of this amazing production.



Ricky Martin Suits Up For Netflix’s ‘Jingle Jangle: A Christmas Journey’ https://t.co/SY1X8jcOzR via @Deadline #jinglejangle