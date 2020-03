Ricky Martin llama brutos y delincuentes a los que no hacen cuarentena

EE.UU.— Ricky Martin decidió teñirse el cabello de rojo porque su hijo le dijo que quería el "rojo pasión" y mostró su cambio de imagen en un video donde nombró brutos y delincuentes a las personas que violan la cuarentena en Estados Unidos.

"He escuchado negación de gente que no ve la magnitud de este problema… hay gente que todavía está en las calles, en las playas…no me queda de otra que pensar que son brutos, ignorantes…eres una persona que no tiene empatía, te tengo que ver como criminal… quédate en casa, mi suerte depende de ti", dijo el intérprete de "Vente pa'ca".

Ricky enojado con el pensamiento de los jóvenes ante la pandemia

Ricky Martin, frente a la pandemia del Covid-19, menciona que ha escuchado a jóvenes diciendo que el virus afecta sólo a personas de la tercera edad.

Pero el cantautor asegura que, basándose en un estudio federal de los Estados Unidos, que el veinte por ciento de los contagios ocurrieron en personas de 20 a 44 años.

Pide ser conscientes y llevar una cuarentena severa

El puertorriqueño pide a sus seguidores que sean más conscientes frente a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus surgido de Wuhan, China.

Recuerda a los fans que es una enfermedad grave y es importante evitar salir a las calles para no contagiarse.

"Que loco todo esto, parece ciencia ficción, no sabemos casi nada, lo que sí sabemos es que parar un virus con la cuarentena severa, porque este virus es severo con nosotros, no tiene compasión", aseguró.

