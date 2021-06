Ricky Martin responde con emotividad a comentarios homofóbicos

El cantante decidió emitir un mensaje tras los comentarios homofóbicos que recibió por haber compartido fotos con su esposo.

CALIFORNIA.— Ricky Martin abrió su corazón y expresó su intranquilidad al darse cuenta que las cosas no habían cambiado tanto en una década, cuando el decidió asumir su homosexualidad y vivir su nueva vida abiertamente.

"Pausa… hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable… Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo", fue como inició su mensaje el boricua, en su cuenta de Instagram.

En él el intérprete de "La mordidita" comentó que para su sorpresa, muchas personas dejaron de seguirlo o hicieron comentarios poco agradables en las imágenes en blanco y negro que publicó junto a su esposo Jwan Yosef; algo que no se esperaba sobre todo después de todo el trabajo que ha realizado para erradicar este tipo de acciones.

"Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser" explicó el boricua.

Ricky Martin finaliza su mensaje invitando a todos aquellos que pasan por la situación de no sentirse respetados y aceptados, que no olviden que no están solos y hay una gran comunidad listos para recibirlos y apoyarlos.

"Tú eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo!! Te amo", respondió a dicha publicación el artista urbano J Balvin, comentario que en media hora logró más de cinco mil me gusta.

Poncho de Nigris, Tommy Torres, Jesús Navarro (Reik), Rodner Figueroa, Carla Morrison, Alex de la Madrid, Luis Fonsi, Pedro Capó, Patricia Manterola, fueron otros famosos que apoyaron a Ricky Martin en su mensaje.