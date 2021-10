Ricky Martin da la cara, responde sobre polémica de su rostro (vídeo)

Ricky Martin explica a través de un vídeo el por qué su cara lucía de forma extraña en una entrevista.

SAN JUAN.- Fiel a la cercanía con sus seguidores, Ricky Martin realizó un vídeo en su perfil de TikTok, en el que asegura que no se ha hecho retoques faciales y atribuyó el cambio que fue motivo de burlas a un suero de multivitaminas, del que no dio más detalles.

"Estoy aquí porque están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara", dijo el cantante.

"No me he hecho nada en la cara", señaló de forma clara y sonriente.