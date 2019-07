Rinden emotivo tributo póstumo a Gualberto Castro

MÉXICO (Notimex).— A casi tres semanas de su muerte, el cantante mexicano Gualberto Castro recibió un emotivo homenaje musical por más de 30 artistas que se presentaron en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, a fin de recordar su legado artístico y personal.

Sobre el escenario del recinto ubicado en el Centro Histórico de esta capital, en “Cantando por Gualberto” actuaron Los Hermanos Castro, Manoella Torres, Rocío Banquells, Manuel Mijares, Rodrigo de la Cadena, Jorge Muñiz, Carlos Cuevas, Maribel Guardia, Alejandra Ávalos, Mario Pintor, Yoshio y Arianna, entre otros.

Durante más de tres horas, con la Orquesta de Tino Martin, bajo la dirección de Miguel Ángel Díaz, la lluvia de estrellas interpretó los temas que el “Gualas” llevó al éxito, pero también aquellos que le dedicaron para la ocasión que convocó a más de mil personas que hoy extrañan al ídolo, pero también al amigo, hermano, padre y esposo.

Bajo la conducción de Enrique Lazcano, Dexiree y la periodista María Luisa Valdés Doria la velada se inició con la proyección de una semblanza que destacó lo más relevante en las más de seis décadas de trayectoria del artista que comenzó a los 14 años como bailarín en el desaparecido Teatro Blanquita, pues no hallaba empleo como cantante.

Acto seguido salieron Los Hermanos Castro (Arturo, Benito y Javier Castro) acompañados por Kiko Campos. Fue el grupo familiar del que formó parte y que entregó un popurrí con “Perdiendo la razón”, “A las mujeres que yo amé” y “Después del amor”.

A través de una pantalla, sobresalían imágenes de ellos en diversas etapas de su carrera. Como cuando fueron contratados para formar parte de las grandes luminarias que se anunciaban en las marquesinas de las Vegas, Reno y Lake Tahoe en el estado de Nevada.

También de aquel 1971 con “Y después del amor” que les hizo ganar premios durante la sexta edición del Festival Mundial de la Canción en Río de Janeiro, Brasil.

Acompañado de la cantante Brisa, Gustavo Uribe destacó que Gualberto impactaba al público por su impresionante voz e inigualable interpretación.

“Sé digno, respeta a los demás y respétate. Da siempre lo mejor de ti. No te excedas, cuida tu entorno. Si lo hiciste mal, inténtalo de nuevo. La vida sin alegría, no es vida y el show debe continuar”, son algunos de los consejos que, dice, le compartió en vida.

Jorge Castro cantó “Dormir contigo”, dedicada también a su padre Jorge. Luego, al lado de Benito Castro y otros integrantes de la familia, presentó un popurrí brasileño. Fue lo último que grabaron con la llamada “Voz de Oro” y en el que participaron artistas como Alex Lora, Margarita La Diosa de la Cumbia, Aída Cuevas, Manoella Torres y Cristian Castro.

Felicia Garza, antes Felipe Gil, se quebró en el escenario al interpretar el tema “Te amo”, dedicado a su gran amigo. Cabe recordar que es autor de “La felicidad” y “Hasta que vuelvas” que dieron fama al artista.

Ya avanzado el concierto, tocó el turno de Alejandra Ávalos con “Mucho corazón”, y a Maribel Guardia que, ataviada con un vestido rosa mexicano que la hizo lucir despampanante, compartió “Urge”, para luego recordar que Gualberto Castro cantó el “Ave María” el día de su boda.

Uno de los platos fuertes de la noche fue la participación del cantautor Rodrigo de la Cadena, quien deleitó con “Demasiado tarde” y “¿Quién partirá?”.

“Hoy es tu noche, Gualberto. Cantamos todos en este teatro donde hiciste tantas cosas, en donde triunfaste tantas noches. Qué compromiso cantarte cuando el corazón se nos exprime. Tu público, tus amigos, elevamos hasta el cielo nuestro canto. Te aplaudimos, valoramos y asumimos el compromiso de venerar siempre tu voz y alma buena”, dijo.

Aunque solo estaba programado que interpretara dos temas, ante la petición del público por uno más, complació con el emblemático “Hasta que vuelvas” y fue despedido con una larga ovación de pie.

“El Rey del bolero”, Carlos Cuevas, también atendió a la invitación al compartir “Qué mal amada estás” y “Hoja seca”, sobre ésta última se refirió como el tema que habla de “sírvanme otra copa, pero Gualberto y yo no tomábamos alcohol”.

Jorge Muñiz comentó que cuando lo convocaron al homenaje pidió ciertas canciones, pero muchas ya estaban escogidas. Entonces optó por “Sabor a mí”. Luego invitó a su primo Rodolfo Muñiz y juntos hicieron dueto en “Por amor” que hizo subir a Gundy Becker, viuda de Gualberto, al templete.

“Aquí estoy celebrando la vida y legado musical de nuestro queridísimo icono, el señor Gualberto Castro”, expresó Manoella Torres para invitar a cantar a todos “Te voy a enseñar a querer” y “Ahora que soy libre”.

Haciendo gala de la calidad de su voz, también se presentó Rocío Banquells, interpretó los emotivos temas “Abrázame” y “Este hombre no se toca”, comentó que la habían invitado al homenaje cuando él estaba vivo. “Me duele donde quiera que él esté. Me une un inmenso amor de vida a la familia Castro. Vine de azul porque está en el cielo que es de este color. No hay luto en mí”.

Manuel Mijares deleitó con “Llorando por dentro” y “Si me tenías”, mientras que Jesús Monárrez (“Una canción”), Mario Pintor (“Mi éxito”), Arianna (“En mi soledad”) y Yoshio (“Lo que pasó”) fascinaron con temas que triunfaron en el Festival OTI Internacional.

Otros artistas que también participaron en el tributo fueron el ensamble Voz en punto (“Quizás, quizás, quizás”), Marco Zavala (“Alma mía”), Debbie Castro (“Como yo te amé”), Stephonik Castro (“Unforgettable”), Mr. Clayton (“You are so beautiful”) con José Luis Cordero “Pocholo” en la armónica; Hugo Jordán (“Cuando un amigo se va”), Rodolfo Muñiz (“Por qué será”) y Dexiree (“Para decir adiós”).

Aunque en el cartel se anunció también a Estela Núñez y Edgar Oceransky, los intérpretes no actuaron. Al terminar su número, todos los artistas recibían una rosa blanca.

En la recta final, las cenizas de Gualberto Castro, al interior de una urna de madera y con la fotografía de él encima, se colocaron en el escenario para que Gundy Becker agradeciera el apoyo que se le brindó durante el tiempo que el cantante estuvo hospitalizado.

Tras un minuto de aplausos, la mayoría de los artistas se reunieron de nuevo para interpretar “La felicidad”, tema con el que el “Gualas” ganó el primer lugar del Festival OTI 1975 en Puerto Rico. El telón cerró con una porra en su honor.

El dinero que recaudado en la taquilla del Teatro de la Ciudad será para pagar el marcapasos que se compró para el artista y que su esposa planea donar.

