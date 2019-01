Rinden tributo a Selena durante partido de fútbol americano

Durante el espectáculo de medio tiempo de Sugar Bowl, la Longhorn Band le rindió homenaje a la reina del Tex-Mex al interpretar “Como la flor” al ritmo de la banda militar.

Los integrantes de la banda se alinearon en el campo para formar el nombre de “Selena” y mientras interpretaban la canción, otros bailarines ondeaban banderas.

La final del tazón universitario se realizó el día de ayer en el Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans en donde los Texas Longhorns resultaron campeones al vencer a los Bulldogs de Georgia en la final.

We are proud that the @LonghornBand paid tribute to Selena at this year’s Sugarbowl halftime show held at the Mercedes-Benz Superdome in New Orleans! #hookem #ComoLaFlor #SiempreSelena

Video credit: Courtesy of @SergioChapa pic.twitter.com/LywyBt9GqR

— Selena Quintanilla (@SelenaLaLeyenda) January 3, 2019