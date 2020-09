Ringo Starr felicita ''erroneamente'' a John Lennon por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Ringo Starr recordó a John Lennon, quien fuera su amigo y compañero en The Beatles, por lo que lo felicitó (equivocadamente) por su cumpleaños.

John would’ve been 80 today I send you peace and love I still miss you man peace and love to Yoko and Sean.😎✌️🌟❤️☮️ pic.twitter.com/wQzM884pzT

Sin embargo, el exbaterista del Cuarteto de Liverpool se equivocó, puesto que el cumpleaños del intérprete de temas como "Imagine" y "Mother" es el 9 de octubre.

Al percatarse de su error, Sir Richard Starkey (su nombre real), bromeó con la situación y culpó a la pandemia por su confusión.

What happened sometimes you get up in the morning and you don’t know where you are it’s the pandemic driving us crazy I still love John but it’s not his birthday till next month peace and love. Better early than never. ✌️🌟❤️😎🎵🎶☮️