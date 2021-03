Ringo Starr no se rinde ante estos tiempos difíciles

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Paz es lo que desea transmitir Ringo Starr con su música, porque enfatiza que “no hay la suficiente en el mundo”, en estos tiempos difíciles por los que atraviesa la humanidad debido a la pandemia.

“El año pasado fue difícil para todos con las restricciones de no ir a ningún lado, así que hubo dos opciones para mí: animarme y trabajar; me senté y traté de motivarme. Me dije: ‘voy a hacer un EP y no un álbum o un CD sino algo de 4 canciones, pegarle a la batería, agarrar a algunos músicos’ y así lo hice”, comenta Starr.

El baterista de la legendaria banda de The Beatles explicó que le llegó a sus manos una canción llamada “Not Enough Love In the World” y desde el momento que leyó la letra no dudó en grabarla.

“En estos tiempos por qué no hablar de paz y amor, así que, le llamé a Steve Lukather y Joseph Williams y ellos tenían una canción, así que me la trajeron y dije ‘la tengo que hacer’, porque no hay suficiente paz en el mundo y debería de haberlo, ser lo primordial y así que además de tocar mi batería, ponerle la voz, también hice arreglos con mi guitarra y así surgió esta canción”, señala la leyenda musical.

El ex Beatle dice que la cuarentena le dio oportunidad de llevar las cosas con más tranquilidad y con ello trabajar sin prisa en un EP. No le gusta estar presionado, prefiere que fluyan las cosas, y 2020 se lo permitió.

“En mis tiempos los EP eran de cuatro canciones, los amo, no son como una situación de algo largo, como los diez temas de un CD, que también se disfruta y funciona, pero creo que los EP son accesibles”, consideró.

“En 2019 publiqué ‘What’s my name’, ese es mi último CD, y después ya no supe qué iba a pasar con la pandemia, así que sólo hice canciones y tampoco pensé mucho en que si sería un CD o un EP y luego fue ‘y cuando lo lanzo, ¿en noviembre, marzo?’, como sea así fue y poco a poco se fue uniendo gente como Dave Grohl”, explica.

Y aunque dice que le gustó pasar momentos tranquilos ahora desearía gritar con todos sus seguidores y poder convivir con ellos.

“No sentí prisa en hacer esto, sólo salí de la casa ocho veces, pero fue una buena experiencia porque hablando desde el punto de vista relajado, pude encontrar espacio, debido al Covid, pero ahora me gustaría gritar con todos, celebrar”, apunta.

El EP que lleva por nombre “Zoom In”, está disponible desde ayer en formatos físico y digital.