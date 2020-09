"River" es el nombre del primer hijo de Joaquin Phoenix y Rooney Mara

El afamado actor y su novia la actriz han dado la bienvenida a su primer hijo.

EE.UU.— Aunque la noticia no la dieron los padres, la llegada del niño ha causado revuelo, gracias al director Viktor Kossakovsky, quien fue el que reveló que los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara se convirtieron en papás.

De los detalles que más han conmocionado a los fans es el nombre del niño, pues el primogénito de la pareja hará honor al hermano de Joaquin, River Phoenix.

El también actor falleció trágicamente el 30 de octubre de 1993 en una escena en la que no sólo estuvo presente Joaquín y su hermana Rain, sino figuras de la música como John Frusciante, Tommy Lee y Flea.

El día de la muerte de River Phoenix, se encontraban en el club "The viper Room", del que Johnny Depp era copropietario.

River iba a tocar con su amigo Flea (de los Red Hot Chili Peppers) y, después de una riña que hizo que lo sacaran del lugar junto a otra persona, según explicó su novia, River comenzó a tener convulsiones, posteriormente un paro cardíaco y, aunque llamaron a una ambulancia no pudieron salvarlo.

Cabe destacar que la noticia del nacimiento del hijo de Phoenix y Rooney Mara causó mucho asombró, ya que los actores lograron mantener bajo mucho hermetismo el embarazo de la actriz, a quien solo se le pudo captar a principios de mayo luciendo su avanzado estado de gestación.

