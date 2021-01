Rix responde a Nath Campos; dice no recordar qué pasó

Ricardo González, mejor conocido como Rix, utilizó sus historias en Instagram para responder a las acusaciones de la también youtuber Nath Campos.

En su vídeo, el youtuber admitió recordar la noche en que salió de fiesta, pero en su versión dice que ninguno de los dos se acordaba de lo que sucedió la noche anterior. Además, negó que la relación entre ellos hubiera cambiado después de esa noche.

“Tengo mensajes y fotos que prueban nuestra amistad”, sostuvo, antes de reconocer también que tuvo un comportamiento inapropiado con la madre de la también intérprete.

“ Le dije algo muy naco a su mamá yo en estado de ebriedad, que no es un argumento, no es una justificación para nada , simplemente les comento", señaló Rix como punto de ruptura entre la supuesta amistad entre ambos.

González ofreció disculpas a Nath, así como a la madre de ésta, su novia Anita y a su familia, además de toda la gente que se sintió desilusionada de él.

" Yo la primera vez que escuché que ella estaba diciendo que había sido un abuso , obviamente pues me apaniqué (asusté) porque desde mi realidad, desde lo que pasó, fue un tema de que los dos al día siguiente dijimos 'qué chingados' y nos arrepentimos”, sostuvo, antes de concluir el mensaje afirmando que aceptará la responsabilidad.

" Voy a enfrentar cualquier situación que yo tenga que enfrentar tanto legalmente como socialmente de redes o demás. Yo la verdad sé qué tipo de persona soy y la gente que me conoce bien, también".

Cabe recordar que Nath sí presentó oficialmente una denuncia en contra de su excompañero de agencia, al tiempo que invitó a las demás víctimas a sumarse.

Por su parte, la novia de Rix limitó los comentarios de sus redes sociales, debido a los comentarios de odio que ha estado recibiendo, por lo que pidió también respeto a su persona.

En redes sociales se inició una campaña de “unfollow” (dejar de seguir), en la que se hizo tendencia el nombre de reconocidos youtubers mexicanos, como es el caso de Rayito (Ryan Hoffman), Juanpa Zurita, Luisito Comunica y la propia Yosstop (Yoseline Hoffman), cuya tendencia se debió a un vídeo en el que reaccionó a los comentarios de colectivos feministas sobre su apoyo a Nath.

