Robert De Niro: en el streaming las películas perdurarán y no morirán

MÉXICO.— Como parte de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, el actor estadounidense Robert De Niro asistió a la gala inaugural en la cual presentó su nuevo filme “El Irlandés”.

De Niro, quien en más de una ocasión ha señaló que Los Cabos es uno de sus sitios preferidos para descansar, llegó al puerto para hablar a su paso por la alfombra roja del festival de su visión acerca del futuro del cine y las plataformas digitales.

De Niro estrena el filme “El Irlandés”, en el cual comparte créditos con Al Pacino y Joe Pesci, un trabajo creado por Martin Scorsese para el servicio streaming Netflix, un servicio que señaló no debería estar peleado con la manera tradicional en la que algunos cineastas aún hacen sus trabajos.

“Me gusta la idea de que Netflix haya lanzado el proyecto en gran formato y luego lo lance en streaming, pero me gusta más la idea de hacer una película que se verá en gran formato y donde la gente la podrá ver después en streaming, donde se quedará, perdurará y no morirá”, explicó en entrevista.

