El director Robert Rodríguez compartió un momento musical al lado del tierno "Baby Yoda" mientras graban la serie.

EE.UU.— "Baby Yoda" o "Grogu" (nombre real del personaje) se ha vuelto uno de los personajes favoritos de la serie de ‘The Mandalorian’, es por ello que todos desean pasar algunos momentos divertidos con él.

Ahora el el director Robert Rodríguez presumió su momento de diversión con "Baby Yoda" mientras se encontraban en el rodaje de la serie.

A través de un vídeo que compartió el director en sus redes sociales, fue como dejó ver lo divertido que es trabajar con "Grogu", y que el personaje es adorable dentro y fuera de escena.

En la grabación que se ha viralizado, se muestra a Rodríguez sentado con una guitarra, a su lado el pequeño y tierno "Baby Yoda", quien se mueve al ritmo de la música que toca Robert. Incluso hace algunos sonidos para demostrar que le gusta lo que el director está haciendo.

Este tierno momento lo acompañó Robert Rodríguez de un mensaje que consideró un "regalo de Navidad" para todos los fans de el personaje verde, y por supuesto de la serie en la que saltó a la fama:

Here’s a Christmas present to all those who asked me what it’s like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN