Roberto Palazuelos asegura que en Tepoztlán hay ovnis y él sabe por qué

El "Diamante Negro" ha dicho que los ha visto y cree que son reales

MÉXICO.— En una charla online, Roberto Palazuelos platicó sobre el encanto de Tepoztlán, donde en más de una ocasión ha visto ovnis.

El actor contó que en ese lugar tiene una casa de descanso en la que se relaja y se llena de energía. En dicha platica con el programa "En el baño", Palazuelos aseguró que Tepoztlán, ubicado en el estado de Morelos, es un sitio con tanta magia, que seres de otros planetas lo visitan.

"Tepoztlán en un lugar maravilloso en donde yo vi un ovni en 1993 y decidí comprar un terreno ahí", comentó el actor.

Pero eso no fue todo en cuanto a ovnis, ya que el también empresario dijo que ahí hay una base subterránea que pertenece a los extraterrestres.

"La base está detrás de la montaña de Amatlán, ahí está la base, yo los he visto bajar, no fue una locura mía, había mucha gente conmigo que los vio, yo los he visto bajar", relató.