Rocío Sánchez Azuara asegura que se comunicó con su hija fallecida

La conductora dijo que a través de una médium, tuvo la oportunidad de comunicarse con su hija Daniela, quien perdiera la vida el año pasado.

MÉXICO.— Rocío Sánchez Azuara contó que pudo comunicarse con su hija Daniela, quien falleció en septiembre de 2019 a raíz del Lupus que padecía.

En entrevista con "Ventaneando" declaró que se comunicó con Daniela mediante una médium, quien le ayudo a recibir las señales de su hija y a saber que está bien.

“En algún momento ya me regalaron una sesión con una médium y yo nunca había hecho una sesión con una médium, fue una sorpresa para mí y se me comunicó y dijo ‘que estaba muy bien’ y me mandó señales muy claras” mencionó Rocío.

Le indicó que ya no había dolor

La conductora explicó sobre algunos detalles que le hicieron creer que realmente sí tuvo contacto con Daniela:

“Traía un catéter en una parte del pecho y me dice me está señalando que ya no siente dolor aquí (señalando el pecho), entonces lo relaciones porque le fallaron tres válvulas del corazón. Y dice ‘sí que ya no le duele’, se bañaba cuando la ayudaba para bañarse o para acostarse, le dolía mucho el catéter y nunca me decía ‘me duele’ solo me decía ‘con cuidado por favor’”, explica la presentadora.

Rocío Sánchez Azuara se dijo sentir más tranquila, ya que u hija le dijo que estaba en un lugar hermoso:

“Me mandó a decir que obviamente está muy bien donde está, que la recibieron muy bien, que siempre va a estar conmigo, cosas así, que me dejaron muy tranquila. Lloré como loca. Dijo que estaba muy emocionada de que haya surgido esa oportunidad. Fue una experiencia muy padre, yo viviendo el proceso, extrañándote mucho, físicamente porque en esencia toda la vida voy a estar unida a ella” puntualizó Rocío.- Con información de Ventaneando.

