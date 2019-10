Rocío Sánchez Azuara le dedica mensaje a su hija

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A unas semanas de la muerte de Daniela Santiago, hija de Rocío Sánchez Azuara, la conductora le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

Rocío Sánchez Azuara posteó una instantánea junto a su hija y escribió: “Nunca imaginé que sería tan difícil cumplirte mi promesa… cada día es más difícil y a pesar que lo intento, lo único que deseo es que tu cumplas la tuya. Te extraño tanto mi muñeca… tanto….”

Daniela tenía 30 años, padecía lupus eritematoso sistémico y tras estar varios días internada, finalmente la conductora dio a conocer la noticia de su fallecimiento el 23 de septiembre.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor“, externó entonces.

La enfermedad de Daniela fue descubierta en 2012 cuando Rocío trabajaba en Azteca y estaba casada con José Luis Santiago. Tras muchos meses de ataques y estudios, llegaron a la causa de las convulsiones y demás problemas que la llevaban al hospital.

El lupus es una enfermedad autoinmune que puede ocasionar desde cansancio, fiebre y caída del cabello hasta insuficiencia renal, edema en las piernas y lesiones en la piel, corazón y cerebro.

En una entrevista que Rocío concedió a Historias Engarzadas, se dejó ver sumamente afectada por esta enfermedad, a la que describió como el mayor reto de su vida.

Hace unos días, Rocío Sanchez Azuara agradeció porque en Guadalajara colocaron una fotografía de su hija en una ofrenda.

“No sé quien o quienes pusieron a mi amada Daniela en este altar; tan solo me llego un mensaje diciéndome que está en una plaza en Guadalajara Jalisco…No tengo palabras suficientes para agradecerles tanto amor y detalle. Sepan que mi hija era quien año con año ponía el altar de muertos en nuestra casa…amaba nuestras tradiciones y ella misma se encargaba siempre de decorarlo; era algo que disfrutaba mucho”.

“Dios regrese multiplicado tantos buenos deseos, amor y detalles hermosos que recibo todos los días desde el día en que ella partió…todos los días desde entonces recibo flores de parte de muchas personas que inclusive no conocía. Gracias, Gracias, Gracias”, añadió.