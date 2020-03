Roger González leerá a sus seguidores durante su cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO.- Roger González, quien está en cuarentena por estar en contacto con personas que dieron positivo al Covid-19, aprovecha el tiempo para leer fragmentos de su libro a sus seguidores.

Roger informó que todos los días, a las 20 horas, leerá capítulos de su libro "Que la magia continúe". Lo lanzó el 4 de marzo de 2017, durante la Feria Internacional del Libro realizada del Palacio de Minería, de Ciudad de México.

“Me gusta escribir, desde chiquito, siempre que me enamoraba, estaba triste, mis papás me regañaban, escribía. Para mí no es lejano poner mis sentimientos en páginas”, destacó el también presentador de televisión.

Sus recuerdos de Argentina

“Cuando me fui a Argentina, vivía cosas muy fuertes, porque me fui chico y no conocía absolutamente a nadie, pasaba por procesos complejos para esa edad, así que todo lo escribía”, explicó el presentador de lo que un día fue el programa Zapping Zone, de Disney Channel, entre 2002 y 2012.

Tras compartir lo anterior, Roger leyó el prólogo de su libro, el cual fue escrito por su hermana. Una vez que terminó de leer el texto, el comunicador no pudo contener su llanto y por varios segundos se mantuvo en silencio.

“Parte de conectarme con ustedes es porque creo que estamos en un momento muy importante todos, no importa en qué parte del mundo estén viendo este en vivo, todos estamos conectados por algo que le está pasando el mundo”, manifestó el también locutor, quien desde hace varios días trasmite su programa de radio desde la cuarentena en su hogar.

"Tenemos que ser mejores"

“Hay que ser más humanos… Definitivamente cuando regresemos a la normalidad no puede seguir el mundo como ha estado, tenemos que ser mejores, y nosotros estamos viviendo un momento histórico, que tiene que hacer que cambiemos y transformemos el cómo hemos estado viviendo”, finalizó.

Roger González, también forma parte del programa matutino "Venga la alegría", al lado de Patricio Borghetti, quien al igual que su esposa Odalys Ramírez, dio positivo al CovidD-19, por lo que los compañeros de trabajo de ambos, tuvieron que guardar cuarentena a fin de evitar la propagación de la enfermedad.

