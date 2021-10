Roger Waters se casa por quinta vez; ellas han sido sus esposas

Roger Waters parece estar convencido de que no hay un quinto malo, por lo que contrajo nupcias nuevamente, ahora con Kamilah Chavis.

El cofundador de Pink Floyd compartió en redes sociales imágenes de lo que aparentemente fue una boda íntima y rodeado de amigos. El músico, además, acompañó las fotografías con un contundente mensaje:

Lo que sí se sabe es que la pareja fue captada por primera vez en el Festival de Cine de Venecia de 2019, donde él presentó su película “Us + Them”, un documental de una gira de conciertos en Ámsterdam.

En septiembre pasado corrió el rumor de que el intérprete estaba comprometido, luego de que la pareja fue captada en un restaurante con amigos.

De acuerdo con Infobae, este es el quinto matrimonio de Waters, quien en 1969 contrajo nupcias por primera vez con Judith Trim, su novia de la infancia, con quien estuvo por cerca de seis años, hasta que en 1975 se divorció.

Al año siguiente el músico encontró nuevamente el amor con Carolyne Christie con quien tuvo dos hijos; Harry e India. La pareja estuvo junta hasta 1992.

Un año después, Waters contrajo nupcias con Priscilla Phillips, con quien recibió a su hijo Jack Fletcher. En 2001 se divorciaron tras tener algunas diferencias y en medio de una escandalosa demanda.

En 2004 se le vio con la actriz y directora Laurie Durning, pero tardó casi siete años en hacer oficial el noviazgo, hasta que el 14 de enero de 2012, en Southampton, Nueva York, se casaron en una ceremonia íntima a la que solo asistieron seis invitados. Ahí mismo firmaron un contrato prenupcial y se juraron amor eterno, pero tres años después estaban divorciados.

Para el intérprete, no es extraño que tuviera mala suerte en el amor, pues siente que le faltó una figura paterna que le ayudara a estar con ella.

“Creo que esta es la razón principal por la cual mi vida amorosa ha sido tan desastrosa. No tuve un modelo a seguir. Tuve a mi madre y tías. No hubo hombres”, explica en una entrevista citada por Infobae, en la que además señala que siempre ha sido un hombre sensible que se permite llorar, algo que al parecer no le gustó mucho a sus ex esposas.