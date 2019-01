“Roma” logra 10 nominaciones en los premio Óscar

LOS ÁNGELES.- La película “Roma”, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón consiguió 10 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood.

La cinta mexicana competirá en las categorías mejor actriz de reparto, mezcla de sonido, edición de sonido, película en lengua extranjera, fotografía, diseño de producción, guion, actriz, director y película.

Marina de Tavira competirá en la terna a mejor actriz de reparto secundaria por su papel el filme.

En la categoría mejor mezcla y edición de sonido, Skip Lievsay, Craig Henighan y Sergio Díaz.

Eugenio Caballero y Bárbara Ebríguez, participarán en la terna a mejor Diseño de Producción.

Cuarón 4 nominaciones

El director mexicano Alfonso Cuarón consiguió las nominaciones a mejor cinematografía, mejor guion original, mejor director y productor.

Yalitza Aparicio (“Roma”) luchará por el Óscar a la mejor actriz, junto a Glenn Close (“The Wife”), Lady Gaga (“A Star is Born”), Olivia Colman (“The Favorite”) y Melissa McCarthy “Can You Ever Forgive Me?”, anunció hoy la Academia de Hollywood.