“Roma”, primer película de Netflix que tendrá edición especial en DVD

MÉXICO.— La película Roma, ganadora del Oscar y el León de Oro que escribió y dirigió el mexicano Alfonso Cuarón, tendrá una edición especial la cual estará disponible en DVD.

El filme protagonizado por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, ambas nominadas por la Academia de Hollywood, saldrá en formato físico.

De acuerdo con Variety, Roma podrá adquirirse en Blu-Ray y DVD en febrero gracias a The Criterion Collection, con lo que se convierte en la primera película de Netflix en salir en dichos formatos.

Our edition of ROMA (2018), Alfonso Cuarón's eighth and most personal film, features five new documentaries on the film; a new video essay by @kogonada; essays by Valeria Luiselli and Enrique Krauze; and more! https://t.co/AXGVvoevdC pic.twitter.com/VXATd0NLOS