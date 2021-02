Romina, la hija de Niurka, se quitará implantes de seno (Vídeos)

Niurka reveló que los senos de su hija Romina fueron reconstruidos por una negligencia médica que le desencadenó más de un problema de salud, después de que le colocaron mal los implantes.

La vedette habló de los diferentes procesos a los que se sometió su hija a lo largo de estos últimos cinco años, con lo que buscaron aminorar el daño que le provocó la mala práctica del médico cirujano y mañana sábado 20 de febrero le retirarán definitivamente los silicones.

“Eso le generó molestias, dolores de espalda, de cabeza, desgarres de músculos. Y, lamentablemente, mi hija sufrió bastante las consecuencias de una negligencia”, añadió la actriz y cantante.

Niurka recordó que la primera intervención de Romina Marcos ocurrió hace cinco años, justo cuando ella participó en una de las temporadas de Rica, Famosa, Latina, por lo que aún siente remordimiento por no estar presente durante la intervención y proceso posterior.

A pesar de su ausencia hace un lustro, sabe que la nueva intervención de Romina le exigirá más de su parte.

Desde que la joven, de entonces 20 años, se operó el busto padece varios inconvenientes, que finalmente la llevarán a retirarse las prótesis de bubis.

Romina rememoró que vivió un calvario tras estas dos operaciones e incluso drenar una cantidad de sangre de sus bubis.

“Definitivamente para mí no fue lo mejor, constantemente estoy teniendo dolores y pulsasiones”, reveló en un vídeo publicado en su canal de YouTube hace unas horas.

“A mí ya me incomodaban y me quitaban la paz. Me hacían sentir incómoda en mi propio cuerpo.... creo que también me ha frenado a muchas cosas con mi cuerpo... porque me estorban, me pesan, me incomodan y me duelen”, añadió.