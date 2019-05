Rompe su silencio

Habla el autor de “Juego de tronos” de su propio final

El último capítulo de la serie de HBO “Game Of Thrones” se estrenó el fin de semana y todos están hablando del final. En redes sociales numerosos usuarios están compartiendo sus opiniones sobre el destino de los personajes. Ahora es el escritor George R. R. Martin quien rompió el silencio.

A través de su blog, Martin dijo que el tiempo pasó muy rápido desde que inició la historia de “Poniente”, de la que se desprende “Game Of Thrones”. En 2011, HBO inició la adaptación y salieron a la luz ocho temporadas.

En la nota “An Endig”, Martín habla sobre el futuro de los libros y el final de la serie. “La última noche, el último capítulo. Después de ocho épicas temporadas, ‘Game Of Thrones’ de HBO llega a su final. A decir verdad, es difícil de creer.

“Estoy escribiendo. El invierno se acerca, se los dije hace mucho tiempo… y así es. ‘Los vientos de invierno’ se ha retrasado mucho, lo sé, lo sé, pero será terminado. No voy a decir cuándo, lo he intentando antes, solo para quemarlos a todos ustedes y condenarme a mí mismo. Lo terminaré y luego llegará ‘Sueño de primavera’”.

¿El final del libro es diferente al de la serie?¿Cómo terminará todo?, escucho a la gente preguntando. ¿El mismo final de la serie?, ¿diferente? Bueno… sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí.

Sobre el tema Martin añadió: “estoy trabajando en un medio muy diferente al de Dan y David. Ellos tuvieron seis horas para esta temporada final. Espero que estos dos últimos libros míos llenen 3,000 páginas antes de terminar… si necesitan más páginas, capítulos y escenas, las añadiré”.

A pesar de su publicación, todavía no hay fecha próxima para los siguientes libros que concluirán la historia de “Game Of Thrones”.