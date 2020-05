De ser cierto el embarazo de Rooney Mara, sería el primer hijo de ambos actores

LOS ÁNGELES.— Joaquin Phoenix, ganador del Óscar por su papel en "The Joker" y su pareja la actriz Rooney Mara están esperando su primer hijo juntos, así lo da a conocer el medio Page Six.

Asimismo, la reciente imagen de la Rooney en un visita a su hermana ha levantado la sospecha de que estaría en avanzado estado de gestación.

Rooney Mara may be pregnant but it may also simply be that she enjoys dressing like a hobo. It's honestly hard to tell. pic.twitter.com/gtn19ib3e9