Rosalía le da el "sí" a Kylie Jenner

Rosalía sorprendió al revelar su “compromiso” con Kylie Jenner a través de las redes sociales.

Ambas compartieron una fotografía en Instagram donde lucen muy relajadas mientras se abrazan en un mueble, pero más allá de la fotografía lo que sorprendió a sus fans fue el texto que la acompañó. “Dije que sí”, escribió Rosalía.

Kylie optó por acompañar la imagen con un icono de un anillo y en los comentarios añadió “Taken”, un modismo muy común en inglés para señalar a las personas comprometidas.

Para celebrar el compromiso, Kylie Jenner asistió a un concierto de Rosalía en Los Ángeles y en distintos vídeos le “declaró” su amor con palabras como “Mi esposa” y “Mi bebé”.

Reacciones encontradas

Aunque parece ser una broma entre amigas, decenas de seguidores las han felicitado tras anunciar el compromiso. "Mis favoritas juntas", "Hermosas novias", "Felicidades, son hermosas", fueron algunos comentarios.

También hubo algunos que no estuvieron de acuerdo y así lo manifestaron. "Que desilusión", "No me parece bien lo que estás haciendo la vdd", "no, no, no", "avergüenzas al flamenco".

La cantante Lauren Jauregui fue otra de las menos entusiasmadas con la noticia pues compartió al fotografía con emogis de llanto y un corazón roto.

Fue apenas hace un mes cuando hicieron pública su amistad y todo parece que se conocieron luego de que Rosalía grabó un tema junto a Travis Scott, ex pareja de Kylie.

