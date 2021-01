Rosalía y Billie Eilish cantan en español: "Lo vas a olvidar" (Vídeos)

Casi dos años después de compartir un estudio de grabación, las cantantes Rosalía y Billie Eilish ponen fin a las especulaciones con el lanzamiento de su dueto titulado "Lo vas a olvidar".

La canción marca el primer tema completamente en español de la intérprete estadounidense.

Euforia

La composición producido por el hermano de Billie Eilish formó parte de un episodio especial de la serie Euphoria, que se transmitió ayer domingo en HBO.

La intérprete española emocionó a sus fanáticos en el 2019 al compartir una fotografía con Billie durante una de sus sesiones de trabajo.

"No puedo esperar a terminar nuestra canción", escribió Rosalía en ese momento en su cuenta de Twitter.

Yaaaa OUT en todas las plataformas 💚 @billieeilish “Lo vas a olvidar” https://t.co/hAqvOvKl2q pic.twitter.com/NmDPw1KNU6 — R O S A L Í A (@rosalia) January 21, 2021

"Compartir contigo en el estudio o verte ayer actuar, me inspira mucho. Te quiero B".

Fans ansiosos

Después del anuncio, los fanáticos de la cantante urbana pedían ansiosos escuchar el tema, que Rosalía quería fuera en inglés.

Sin embargo, Billie insistió a escribirlo en el idioma de Cervantes.

En español

"Recuerdo cuando estábamos escribiendo la canción, (Rosalía) decía como que (la canción) debía ser en inglés. Yo dije: 'No, no, no. Tiene que ser en español'. Es tan hermosa", comentó Eilish en entrevista con Apple Music.

La cantante confesó que el proceso creativo del tema no fue nada fácil, ya que pasó por varios cambios durante el largo proceso de producción.

Muchas etapas

"(La canción) pasó por muchas etapas, lo cual es raro para nosotros. Usualmente, la producción que hacemos es con la que nos quedamos. Esta no fue así", dijo.

¿Cómo se sintió a escuchar el producto final?

"Simplemente funcionó. Cuando la escuché cuando estaba terminada dije: 'Es tan rara'. Siento que no he escuchado una canción que suene como ésta, pero siento que es rara y diferente", comentó Billie.

Este es el primer sencillo oficial en español de Billie Eilish luego de realizar un cover de Carla Morrison durante un en vivo a través de Instagram.

Con información de redes sociales y People en español.