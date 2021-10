La actriz confesó que abandonó el rodaje porque fue maltratada; sufrió bullying, amenazas y chantajes.

LOS ÁNGELES .— Ruby Rose reveló que su abrupta salida como protagonista de la serie "Batwoman" se debió a que durante el rodaje vivió situaciones de abuso y maltrato que hicieron imposible que continuara interpretando ese papel.

"A mis queridos fans, dejen de preguntarme si volveré a esa serie horrible. No volvería por ninguna cantidad de dinero ni aunque me apuntaran con un arma en la cabeza", explicó la actriz australiana en una serie de publicaciones compartidas en su perfil de Instagram.

Ruby Rose has came out with various statements exposing the terrible working conditions behind-the-scenes on The CW’s #Batwoman series. pic.twitter.com/CiiQe6EqZB