Rutger Hauer, actor de “Blade Runner”, muere a los 75 años

NUEVA YORK.— El actor holandés Rutger Hauer, conocido por papeles reflexivos y amenazantes que incluyeron al memorable androide asesino en la película “Blade Runner”, falleció. Tenía 75 años al dejar este mundo.

El actor habría muerto en su casa en Holanda.

Hauer dio vida a un terrorista en “Nighthawks”, con Sylvester Stallone; al cardenal Roark en “Sin City” y a un ejecutivo malvado en “Batman Begins”.

Apareció en la cinta de fantasía “Ladyhawke” de 1985, encarnó a un mochilero recogido por un asesino en el desierto de Mojave en “The Hitcher”, y ganó un Globo de Oro en 1988 por su papel de reparto en “Escape from Sobibor”.

En “Blade Runner”, con Harrison Ford, Hauer interpretó la réplica asesina de Roy Batty en una búsqueda desesperada por prolongar su vida en una ciudad de Los Ángeles post-apocalíptica en el siglo XXI.

Al momento de morir, bañado por la lluvia, su personaje reflexiona sobre su extraordinaria existencia: “Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.

El rostro apuesto y duro de Hauer, sus ojos azules y su contextura fuerte llamaron la atención de productores estadounidenses en éxitos internacionales como “Delicia turca”, “Machos” y “Los comandos de la reina”.

Las ofertas de Estados Unidos resultaron sorpresivas para Hauer, quien enfrentaba el mismo futuro incierto de otros actores de cine holandeses.

Tras el reconocimiento mundial por “Los comandos de la reina”, un amigo le sugirió a Hauer que podría conseguir trabajo en Hollywood.

Hauer nació en el pueblo holandés de Breukelen. Sus padres eran actores pero él no se sentía muy concentrado para estudiar así que a los 15 años huyó de casa para trabajar como marino en un buque de carga.

Eso no funcionó, como tampoco su intento de entrar al ejército, y sus padres decidieron que estaba destinado a seguir el oficio de la familia. Rutger entró finalmente a la escuela de actuación.

Pasó cinco años con una pequeña compañía teatral que llevaba obras a zonas rurales de Holanda. Debutó en el cine con la pícara “Delicia turca”, nominada al Oscar a la mejor película en lengua extranjera en 1973.

A principios de su carrera, un agente de Hollywood le sugirió que se cambiara el nombre a algo más sencillo para el público estadounidense.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, en un tuit, lo calificó como “un actor intenso, profundo y magnético que le dio verdad, poder y belleza a sus películas”.

RIP the great Rutger Hauer: an intense, deep, genuine and magnetic actor that brought truth, power and beauty to his films. My personal favorites: Flesh + Blood, Eureka, The Hitcher, Blade Runner, Ladyhawke and Blind Fury. pic.twitter.com/1F2Via3mLY