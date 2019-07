Ryan Hoffman aclara que Lizbeth mintió y Luisito no engañó a nadie

MÉXICO.— La semana pasada se viralizó en redes sociales un vídeo donde “exponían” la infidelidad de Luisito comunica a su novia Cynthia, mejor conocida como la “Chule”.

Sin embargo después de mucha controversia, y comentarios en redes sociales, el youtuber Ryan Hoffman decidió aclarar las cosas.

El origen de la supuesta infidelidad

Lizbeth Rodríguez “La Chica Badabun” (conductora del programa “Exponiendo infieles“), en compañía del youtuber Ryan Hoffman, grabaron un vídeo en el que “exponían” la infidelidad de Luisito comunica.

El vídeo ya viralizado y Luisito Comunica, rápidamente se convirtieron en temas tendencia en Twitter.

Sin embargo, y pasadas las horas, el vídeo donde exponen que Luisito le habría sido infidelidad a su novia Cinthya, la “Chule”, no tuvo una respuesta aclaratoria.

Pero Cinthya decidió subir unos vídeos a Instagram comentando, con lágrimas en los ojos que, “no creía que, lo que se decía en el vídeo, sea real”.

YA CONTESTÓ LA CHULE: Dice que duda de la veracidad del video de Luisito comunica y pide que ya no la etiqueten pic.twitter.com/OBvCqhSxgQ — Pau Watanabe (@WatanabePau) July 17, 2019

Ryan Hoffman explica como pasaron las cosas

En un pequeño vídeo, Ryan menciona que Luis no engaño a nadie; que Lizbeth sacó las cosas de contexto y, que él no vendió a su amigo por $500 pesos, incluso menciona que la conversación leída es sobre él.

A través de Instagram Stories, Ryan dijo que, no había aclarado nada al respecto debido a que estaba ocupado con asuntos personales (cabe recordar que su padre falleció el día anterior a la divulgación del polémico clip).

Ryan dijo que Lizbet saco las cosas de contexto y mencionó a Luis sin ningun motivo (YouTube)

Sin embargo dijo que ya estaba harto, que era necesario que haga la aclaración y que intentó evitar a toda costa hablar sobre el tema porque no quería involucrar más a sus amigos; no quería más conflictos, pero estaba cansado de escuchar malos comentarios por algo que no era verdad.

Acto seguido, muestra en pantalla la conversación que leyó Lizbeth y aclara que está mal, pues quien tuvo sexo casual con una chica desconocida fue él, no Luisito, como mencionó “La Chica Badabun”.

Menciona también que no sabe por qué Lizbeth sacó de contexto las cosas y que no sabe por qué mencionó el nombre de Luisito (“Luisito el pillo”), cuando no era así.





Para finalizar su vídeo Ryan aconseja que no crean todo lo que ven en redes sociales.- Con información de Tiempo.

