Ryan Reynolds confirma que nació su tercera hija

Ryan Reynolds compartió en su perfil de Twitter la primera foto de su hija después de que Blake Lively diera a luz en secreto.

La noticia se conoció dos meses después del parto. La pareja de actores mantuvo en secreto desde agosto todo el embarazo y fue a principios del mes de este mes cuando se empezó a rumorear que Lively había dado a luz.

Aun así, la pareja no confirmó en ningún momento el nacimiento o el nombre. Gracias a la imagen compartida por el protagonista de Deadpool se podía deducir el sexo del bebé.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx