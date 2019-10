Ryan Reynolds felicita a “Joker” por arrebatarle un récord

MÉXICO.- Ryan Reynolds felicitó a “Joker” por haber superado el récord en taquilla de “Deadpool“, cinta que protagoniza y prepara su tercera entrega.

En 2016, el mercenario desfigurado llegó a la pantalla grande con un filme clasificación R dirigido por Tim Miller, el cual recaudó más de 783 millones de dólares. Ante el éxito se realizó una segunda parte que se estrenó en 2018. Con la misma clasificación logró 785 millones de dólares.

Con dichas cifras, “Deadpool” se convirtió en la cinta R más taquillera; sin embargo, “Joker”, protagonizada por Joaquin Phoenix, ostenta ya dicho título luego de tres semanas en cartelera.

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to… pic.twitter.com/OTy2BqIP4f