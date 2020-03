Ryan Reynolds listo para luchar en "Dragon's Lair"

México, (Notimex). - El actor Ryan Reynolds se encuentra en negociaciones para protagonizar y producir la película basada en el videojuego "Dragon's Lair", que será una adaptación de acción.



El videojuego de la década de 1980, creado por Rick Dyer y Don Bluth, cedió sus derechos a Netflix para crear una producción en donde se vería a Reynolds como "Dirk the Daring", un caballero con la misión de salvar a la princesa "Daphne" de un poderoso dragón.



Además de Reynolds, Roy Lee, Trevor Engelson, Don Bluth, Gary Goldman y Jon Pomeroy serán productores de un guion escrito por Dan y Kevin Hageman, aunque hasta el momento se desconoce quién dirigirá el proyecto.



Esta no sería la primera vez que el actor de vida a un personaje de un videojuego, pues anteriormente lo hizo para la cinta "Free Guy", a estrenarse este año.

El canadiense también ha participado con Netflix en proyectos como "6 Underground" y "Red Notice", en donde comparte créditos con Gal Gadot y Dwayne Johnson, esta última pausó sus filmaciones por el Covid-19.

Síguenos en Google Noticias