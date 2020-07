Ryan Reynolds ofrece 5 mil dólares para recuperar un oso robado

Ryan Reynolds ofreció una recompensa de casi cinco mil dólares a quien devuelva un oso peluche perteneciente a Mara Soriano, el cual fue robado en Vancouver, la ciudad natal del actor.

Fu a través de un mensaje publicado en Twitter, donde pidió la ayuda de sus fans para encontrar este juguete.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50