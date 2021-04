Sabine Moussier, víctima hace más de seis años de un acosador telefónico

Desde hace más de seis años, Sabine Moussier es presa de un acosador telefónico que no deja de molestarla, pese a las diversas medidas que la actriz tomó para detener esta agresión constante.

"¿Te muestro? Son seis años y medio, mira, esto es hoy, bueno, más bien ayer, donde dice desconocido", reveló al programa mexicano Hoy (Televisa), mientras mostraba su teléfono al reportero.

Cambios de números

La intérprete de Ingrid Dueña López en la telenovela Me declaro culpable asegura que incluso cambió en diversas ocasiones su número telefónico, pero eso no ha logrado evitar que la persona en cuestión la siga llamando; además, le causa confusión porque siempre marca de un número privado.

"Sí, lo he cambiado, he puesto otros, regresado (al mismo número telefónico)", explicó.

"Entonces me marca. A veces contesto, a veces no contesto, a veces se me pasa. Hay ocasiones de que, al ratito (evita llamarla), pero creo que va a seguir siempre; ya es parte de mi vida".

¿Sería un fan?

De acuerdo con actriz, no ha realizado ninguna acción legal contra el responsable porque cree que el acosador es solo un fan que no busca hacerle daño, solamente quiere escuchar su voz.

Sin embargo, la respuesta de su parte cuando responde "va desde, ¡hay que lindo!, hasta la mentada de mamá más grande, o sea, va de todo". Pero los insultos tampoco lo amedrentan, así que ya está acostumbrada.

Sabine Moussier concluyó el febrero su participación en el melodrama La mexicana y el güero, y ahora está en espera de su próximo trabajo profesional, informó Vox Populi Noticias.