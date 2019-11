Sabrina Sabrok se hace tatuajes “satánicos” en el rostro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sabrina Sabrok es tan fiel a sus creencias, que decidió plasmarlas en su rostro y en sus redes sociales presumió los nuevos tatuajes con símbolos satánicos.

La argentina celebra 50 años de vida y dice que luce radiante debido al pacto con el Diablo que hizo hace un tiempo, aunque hay que recordar que su biografía también incluye más de 50 cirugías plásticas.

Sobre sus tatuajes, Sabrina Sabrok contó en entrevista con el portal Infobae México, que tiene muchos en el brazo y las manos, además de la espalda, el cuello y, ahora, en la cara.

“Es un pentagrama, tiene también una viuda negra, una luna, estrellas. Me quise hacer símbolos satánicos porque van conmigo, con lo de la brujería, con el culto que es LegiónSabrok.com, y pues esto me cubre toda la parte derecha de arriba de la cara, y ahora me quiero hacer más tatuajes en la cara“, contó.

Sabrina comentó que entre sus planes está cubrir todo el cuello, “hacerme las palmas de las manos, tener una imagen superfuerte, que nada que ver con 20 años atrás.

“A mis fans les gusta que me tatúe así y otros me dicen que estoy cambiando totalmente mi imagen, pero la verdad me gusta así, más fuerte”.

Sobre tatuarse la cara, presumió que a sus 50 años está decidida a vivir como le plazca. “El hecho de que yo tengo 50 años y me esté tatuando la cara, a muchos les llama la atención, porque mucha gente de por sí no se atreve a tatuarse la cara”.

La actriz ya había iniciado un culto satánico llamado Legión Sabrok, en el que ofrece pactos con el Diablo, con la Santa Muerte, amarres de amor y trabajos de espiritismo para hablar con los muertos.