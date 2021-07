Sabrina Sabrok ya no puede sonreír tras nueva cirugía en el rostro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La popular modelo argentina Sabrina Sabrok se ha realizado más de 50 cirugías plásticas en los últimos años y, por supuesto, que una de las más famosas han sido sus innumerables aumentos de pecho que se ha realizado y que todavía considera que no ha terminado.

A pesar de que está muy contenta con todo lo que se ha hecho, hace algunos meses se realizó una cirugía para retocar su rostro, y agrandar sus labios, pero tuvo consecuencias inesperadas que no le han beneficiado en nada.

“Los labios así como están, de hecho no puedo ponerme más porque no puedo sonreír, me puse 60 mil pesos en la boca wey“, fue lo que le dijo a los conductores del programa “Venga la Alegría.”

Reconoció que perder la elasticidad de su rostro le ha dolido, pero asume las consecuencias de sus cirugías plásticas.