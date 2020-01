Alejandra Guzmán reveló detalles de su cirugía.- Foto: Instagram Alejandra Guzmán fue sometida a una cirugía de emergencia.- Foto: Infobae ❮ ❯

La cantante Alejandra Guzmán reveló detalles sobre la cirugía a la que se sometió a principios de mes y que la mantendrá alejada de los escenarios por el momento.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, explicó que la operación fue de emergencia a causa de secuelas que le quedaron tras la cirugía para aumentar sus glúteos hace varios años.

Te puede interesar: Así se veía Juan Gabriel un día antes de su muerte (Fotos)

“Estoy bien, gracias a Dios. Me sacaron un pedacito más de lo feo, de lo malo que hace ocho años me metieron por ahí, pero todo está bien y me estoy recuperando y me está visitando mi papá para darme amor y besos“, explicó.

Alejandra Guzmán detalló que la operaron el 4 de enero y le dieron de alta al día siguiente. Ayer, acudió de nueva cuenta al hospital para un primer chequeo. “Todo va bien. Tengo un drenaje que me lo quitan en cuanto deje de salir tanta sanguaza. Gracias a Dios reconozco ya este síntoma y cuando hay una reacción prefiero actuar rápido, porque eso es muy cruel y así hay que ser, rápido y cruel con esta cosa”, dijo.

“Sacamos una hamburguesa casi casi del tamaño de una doble Whopper, pero ya estoy bien”, dijo entre risas.

La cantante tuvo que cancelar su presentación programada para el 11 de enero en el Palenque de Moroleón, Guanajuato debido al reposo indicado. Será hasta el 8 de febrero en la Arena Ciudad de México cuando retomará sus actividades.

Te puede interesar: Alejandra Guzmán cancela un show por otra operación de cadera

Alejandra Guzmán también platicó que recientemente reconstruyó su casa e incluso le puso un estudio. Añadió que aprovechará el descanso para crear unas coronas y regalarlas en su show. “Ayer tomé una clase de cuatro horas pero no sabes lo difícil que es armarlas; las chicas se vuelven locas de alegría cuando las regalo en mi show y creo que es una forma bonita de darles algo mío hecho por mí”, añadió.

Cuestionada acerca de lo feliz que se ve junto a su sobrino recién nacido y si quisiera ser madre de nuevo dijo que “ojala tuviera con quien” pero que ya no es posible. “Ese asunto ya no funciona. Los tendré que invitar al bautizo”, finalizó.

Síguenos en Google Noticias