“Saladdín”, una nueva propuesta

Actores locales unen su talento con esta parodia

En medio de la euforia que ha suscitado el estreno de la película “Aladdín”, Tila María Sesto, Ruperta Pérez Sosa, el “Chino” Fernández y Aldo Pascual, este último en una faceta diferente a la bruja “Cuchi Cuchi”, han unido su talento para presentar “Saladdín”, parodia de la mencionada cinta.

En la obra, que se estrena el martes 28 en el teatro Armando Manzanero, Tila María se meterá en la piel del “genio”, Ruperta será “Jazmín”, el “Chino” interpretará a “Aladino” y Aldo Pascual al “sultán”.

También participan July Spears como “Jafar” y Roberto Bastarrachea “Bobstar” como el “mono”.

“Es una producción de magnitudes impresionantes”, aseguró Tila en rueda de prensa, en la que dieron a conocer detalles de la obra como, por ejemplo, que en lugar de alfombra habrá una hamaca voladora, para lo cual Ruperta aseguró no sentir vértigo.

En el encuentro con los medios, Ruperta señaló que “Saladdín” es una combinación de teatro musical y cómico con actos de magia.

“Vamos a tener parodias originales de la película con letras de Aldo Pascual y bailarines con coreografías de la maestra Diana Alcocer”, agregó el actor local.

Añadió que la obra es diferente a lo que están acostumbrados a hacer normalmente en el teatro. “Tiene cosas nuevas que como producción y elenco estamos haciendo por primera vez”.

Acerca de la idea, Tila compartió que todo se dio a raíz de la puesta en escena “Éramos princesas y nos Disney en la madre” en la que Ruperta hizo de “Jazmín” (y las otras “princesas prietas”).

Señaló que el mismo público pidió que Ruperta sea “Jazmín”en la parodia. “Los fans me metieron en un problema porque querían a Ruperta y tuve que hablarle y requintearle el precio”, bromeó Tila.

“La verdad, hace como seis meses Tila María me hizo una llamada. Yo estrené ‘Chini Poppins’ en diciembre y desde antes Tila me había dicho: ‘oye, fíjate que me gustaría hacer esto’. Pero la verdad yo le tenía miedo a Tila por lo que hace y me puede hacer”, detalló por su parte Ruperta.

Sin embargo, confiesa que le pareció buena la idea y se embarcó en el proyecto que llevan preparando desde hace seis meses.

Por su parte Aldo Pascual mencionó que es tal el interés de la obra que habrá muchas versiones de la misma, pero que la producción de Tila María Sesto y Ruperta es impresionante y única.

“Saladdin” también tendrá presentaciones en Cancún, Ciudad del Carmen, Calkiní, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa.

Informes en la fanpage de Facebook: Escena Producciones.— Iván Canul Ek

Detalles

“Hay mucho esfuerzo para que no sea una simple parodia. Y estar a la altura de cualquier producción del país”: Tila María

Preventa

Los boletos de la obra, que ofrecerá dos funciones a las 7 y 9:30 de la noche, cuestan $180, $230 y $280 en preventa. El día del evento costarán $50 más.