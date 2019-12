Salma Hayek celebra 13 millones de seguidores en redes sociales

MÉXICO.- Salma Hayek llegó a 13 millones de seguidores y para celebrarlo compartió un fotomontaje junto a unos ángeles.

La protagonista de “Like a boss”, del director Jay Deuby, en la que comparte créditos con las actrices Sam Pitman y Adam Cole-Kelly, explicó que el número 13 “es un número de ángel”.

En agradecimiento a sus fans, también compartió 13 clips de sus momentos favoritos de entrevistas “para expresar mi más profundo agradecimiento y celebrar a los 13 millones de mis maravillosos seguidores”.

In gratitude of 13 million followers I would like to share with you 6 clips from talk shows today and 7 tomorrow to complete the 13! I hope you enjoy and thank you to all my followers! #TBT pic.twitter.com/nhRRm9CeCg