Salma Hayek es reconocida con el premio "Woman in Motion" en Cannes

FRANCIA.— Salma Hayek volvió a deslumbrar en el Festival de Cine de Cannes. De la mano de su esposo, el empresario François-Henri Pinault, y entallada en un vestido de corte sirena de la marca Gucci, la actriz mexicana asistió al evento Kering, el cual reconoce a las mujeres que destacan en la industria cinematográfica.

Inesperadamente, la veracruzana recibió el galardón "Woman in Motion".

Cabe decir que Salma no había sido notificada del premio. El presidente del evento, Pierre Lescure, le preguntó si estaba impactada por la decisión y ella declaró que un poco, pero que también se sentía muy honrada.

Salma Hayek surprised with Kering’s Women in Motion Award for 2021 in Cannes pic.twitter.com/4VAtQre1d7