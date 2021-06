Salma Hayek, quien se posicionó como una de las actrices más reconocidas fuera y dentro de México, sigue viendo crecer sus logros, pues esta tarde anunció que tendrá su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

De igual forma, Angélica Vale, quien desde muy pequeña construyó su carrera en la actuación, compartió que a ella también la notificaron con la misma noticia.

En Instagram, con una publicación en la que denota la sorpresa que sintió al recibir la noticia, la veracruzana compartió con sus seguidores que fue notificada sobre su estrella en el Walk of fame y no hay mejor imagen para anunciar este acontecimiento, que con una foto de su juventud.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”, escribió la actriz.