Una película más del Universo de Marvel se prevé que llegue a cines en noviembre, pero mientras tanto el adelanto de ésta ha causado asombro.

MÉXICO.— "Eternals" es la nueva cinta de Marvel que esta próxima a estrenarse, por tal razón se ha lanzado el tráiler en el cual se muestra la participación de estrellas de primer nivel, como Angelina Jolie, Kit Harington, Salma Hayek, Millie Bobby Brown y Kumail Nanjiani, entre otros.

El vídeo que muestra a una familia de superhéroes inmortales que protegen a la humanidad sorprendió este lunes 24 de marzo a los fans de Marvel, quienes amanecieron con la noticia del lanzamiento del primer tráiler oficial, mismo que en cuestión de minutos acumuló miles de vistas.

Sin embargo, el nombre de Salma Hayek y Angelina Jolie se convirtieron en tendencia de Twitter, debido al impacto que ambas actrices causaron.

El adelanto inicia con unas personas en la playa que miran hacia el horizonte. De pronto se acerca una oscura figura enorme, una nave espacial. Segundos después vemos a los protagonistas de esta cinta y la forma en que se involucran con las personas que están en la Tierra (Angelina Jolie y Salma Hayek son las primeras heroínas en aparecer).

De acuerdo con Marvel, la historia de “Eternals” abarca miles de años y muestra a un grupo de héroes inmortales, los cuales son forzados a salir de las sombras para luchar contra el enemigo más antiguo de la humanidad conocido como “The Devianst”.

También podría interesarte: Marvel anuncia fechas de estreno de varias películas

En los cómics, el personaje que interpreta Salma Hayek es un hombre, pero para la cinta decidieron darle un giro al personaje y ahora es mujer.

La mexicana, dará vida a una heroína que tiene el poder exclusivo de comunicarse con los 'Celestiales', que son básicamente los creadores de los 'Eternos' y una de las razas más poderosas de Marvel.

La actriz interpreta a una de las más heroínas más poderosas en los comics. Es hija de Zuras, una representación de Zeus, el dios mitológico. Además, es prima de 'Thanos' y su hermano es Starfox.

Angelina se convirtió en una mujer que tiene poderes y habilidades extraordinarias, como súper fuerza, velocidad sobrehumana y manipulación de la energía cósmica y molecular, telepatía y más.

Angelina Jolie as Thena the Eternal will definitely steal the show. Our undoubted Gloriana. pic.twitter.com/hbRHU40hY9