Sam Raimi confirma que "Doctor Strange 2" estará bajo su dirección

EE.UU.— Una de las películas que formará parte de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) será "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Luego de la salida de Scott Derrickson como director, surgió el rumor de que Sam Raimi tomaría las riendas del filme.

Ahora él confirmó que trabajará en la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch.

"Debo decir que desearía haber previsto que estaría involucrado en el proyecto".

Se confirmó que Sam Raimi va a ser el director de la secuela de Doctor Strange, y quiero todos recordemos esta escena de Spider-Man 2, también dirigida por Raimi en 2004. pic.twitter.com/Dba5ITdFuQ — Spider-Lucas 🕸️ (@lucvalli) April 14, 2020

Se tiene previsto que "Doctor Strange 2" se estrené el 5 de noviembre del 2021, sin embargo, debido a la cuarentena por el coronavirus, Marvel podría modificar la fecha de sus próximos estrenos.

Es oficial: Sam Raimi dirigirá DOCTOR STRANGE 2 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). En un principio se dijo que incluiría elementos cercanos al terror. ¿Se hará realidad? pic.twitter.com/YPx1NmY1LQ — 🌑 The Horror Lover 🌕 (@THorror_Lover_) April 15, 2020

