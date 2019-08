Pone el dedo en la llaga

Samo asegura que no fue su decisión dejar a Camila

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “¡Yo no me salí de Camila!”, exclamó Samo al relatar las circunstancias de su separación del grupo.

Según declaró, cuando él estaba a punto de lanzar su primer disco como solista y la banda se encontraba en receso musical, Mario Domm y Pablo Hurtado entraron al estudio de grabación para preparar un nuevo material, después de lo cual él ya no fue requerido.

“Bueno, hay algo que nunca había hablado con la prensa como tal, ¡yo no me salí de Camila! El público piensa: ‘Samo se salió de Camila, quiso ser independiente, por ego quiso ser la estrella’. Mucha gente piensa eso, pero creo que me conocen y siempre he dicho que me gusta compartir, me gusta disfrutar del talento de los demás”, dijo a periodistas.

Subrayó que nunca dejó al grupo por ego y recordó que la separación comenzó con la sensación de cansancio y los ataques de ansiedad que tenía Mario Domm, lo que obligó a Camila a hacer una pausa de sus actividades.

“Las giras fueron muy agotadoras. Sí, 28 conciertos al mes… íbamos a las camionetas y de repente llorábamos. Le pasaba a Mario, me pasaba a mí, por ahí me inventaron que casi estaba quedando loco por mis ataques de ansiedad”.

La carga de trabajo les ocasionó problemas de salud. “Sí tuvimos ataques de ansiedad, sí corrimos al hospital en algún momento y eran muy fuertes los momentos que vivíamos. ¿Por qué? Porque éramos un producto que vendía muchísimo en ese momento”, añadió.

Samo afirmó que le propuso a Mario que se tomara unos días para recuperarse, pero, dijo, nunca imaginó que ese descanso se convertiría en algo indefinido. “Estoy acostumbrado a trabajar mucho y a pesar de esos momentos difíciles yo quería seguir cantando. Realmente así es esta carrera. Mi compañero estaba muy cansado, llevaba mucho peso y quería irse a descansar un poco”.

“Lo hablamos en una camioneta y ‘¿qué hacemos amigo?, pues vete a descansar 10, 15 días y seguimos trabajando’”, contó.

Sin embargo, la decisión oficial de la pausa la supo por los medios de comunicación. “Me despierta a las 6 de la mañana un programa de televisión de Miami y me dice: ‘Oye, Samo, en las redes sociales tu compañero dice que hacen un break indefinido, ¿esto es un adiós?’”.

“Les contesté que yo no estaba enterado, que lo habíamos hablado pero no era el momento de tomarnos un break, porque era el momento de trabajar muchísimo. Y entonces hubo ese break y la compañía disquera dijo: ‘Samo, ¿qué hacemos?, ¿haces el disco solista? ¿Qué pasaría si Camila regresa: estarías con ellos?’. Yo les dije que por supuesto, no quería dejar de hacer música”.

Próximo a lanzar el álbum, Camila regresó al estudio para grabar su nuevo material. “Obviamente no podía dejar ese proceso, dejar mi disco solista en el cajón y decir que corro con Camila. Ya no fui invitado a Camila después de ese disco”.

No lo sabe

Samo apunta que el hecho de que Camila entrara al estudio mientras él se preparaba para lanzar su disco “no sé si fue planeado, lo que yo te digo es que estábamos en medio de una gira muy, muy pesada y creo que se sentía muy agotado mi compañero y seguramente lo habló con mi compañía”.

Lanzamiento

Actualmente el cantante promueve su nuevo sencillo, “Amor de verdad”, en el que colaboró con Sandoval.

Amor para todos

Es un tema romántico que lleva un mensaje de inclusión.