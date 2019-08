Samo: “Yo no me salí ni abandone al grupo Camila”

CIUDAD DE MÉXICO.- “¡Yo no me salí ni abandone al grupo Camila!”, dijo Samo, quien por primera vez habló a la prensa sobre su polémica separación de Mario Domm y Pablo Hurtado.

El cantante explicó que mientras preparaba su disco como solista y el grupo tomó una pausa musical, Mario Domm y Pablo Hurtado aprovecharon para regresar al estudio y él ya no fue requerido.

“El público piensa, Samo se salió de Camila, quiso ser independiente, por ego quiso ser la estrella'”, contó el también compositor.

“Mucha gente piensa eso, pero creo que me conocen y siempre he dicho que me gusta compartir, me gusta disfrutar del talento de los demás”, dijo el cantante a los medios de comunicación.

El intérprete reiteró que nunca abandonó a sus compañeros por ego y explicó que todo empezó por el cansancio y los ataques de ansiedad que manifestaba Domm, lo que desencadenó la pausa indefinida que hizo Camila.

Las giras fueron agotadoras

“Las giras fueron agotadoras, si, 28 conciertos al mes íbamos a las camionetas y de repente llorábamos. Le pasó a Mario, me pasó a mí, por ahí inventaron que casi quedé loco por mis ataques de ansiedad”, explicó.

La carga de trabajo que tenían los integrantes les provocó problemas de salud. “Sí tuvimos ataques de ansiedad, sí corrimos al hospital en algún momento y eran muy fuertes los momentos que vivíamos. ¿Por qué? Porque éramos un producto que vendía muchísimo en ese momento”, exaltó.

Samo propuso a Mario que se tomará unos días para que se recuperara, pero nunca imagino que ese pequeño descanso se convertiría en algo indefinido.

Acostumbrado las presiones

“Estoy acostumbrado a trabajar mucho y a pesas de esos momentos difíciles de ataques de ansiedad yo quería seguir cantando, realmente así es esta carrera, mi compañero estaba muy cansado, llevaba mucho peso y quería irse a descansar un poco. Lo hablamos en una camioneta y ‘¿Qué hacemos amigo?, pues vete a descansar 10, 15 días y seguimos trabajando no'”, contó.

No sabía nada de la pausa de Camila

Y sin saber nada, se enteró por los medios de comunicación sobre la decisión de Camila, así que le habló a la disquera para preguntar qué pasaba.

“El caso es que me despiertan 6 de la mañana un programa de televisión de Miami y me dicen, ‘oye Samo en las redes sociales tu compañero dice que hacen un break indefinido, ¿esto es un adiós?'”, recordó.

Comienza su camino como solista

Fue en ese tiempo libre que le propusieron hacer un disco como solista, mientras regresaba Camila.

“Les contesté en la entrevista que yo no estaba enterado, que lo habíamos hablado pero no era el momento de tomarnos un break, porque era el momento de trabajar mucho. Y entonces hubo ese break, la compañía disquera dijo, ‘Samo, ¿qué hacemos, haces el disco solista?

No sabe si fue intencional

Pero que pasaría si Camila regresa ¿estarías con ellos?’ y yo les dije que por supuesto, lo que no quería dejar es de hacer música”.

Y sin saber si fue intencional o no, mientras él estaba a punto de sacar su álbum, Camila regresó al estudio.

No podía abandonar su disco

“Entonces hice mi disco solista y cuando estaba a punto de sacarlo, ellos estaban entrando a grabar el siguiente disco de Camila y obviamente no podía dejar ese proceso, dejar mi disco solista en el cajón y decir que corro con Camila. Entonces ya no fui invitado a Camila después de ese disco”, comentó.

“No sé si fue planeado, lo que yo te digo es que estábamos en medio de una gira muy, muy pesada y creo que se sentía muy agotado mi compañero y seguramente lo habló con mi compañía”, añadió.

Un carrera independiente

Actualmente el cantante trabajando de manera independiente y se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Amor de verdad” en donde colaboró el cantautor Sandoval.

Es un tema romántico, que lleva un mensaje de inclusión, acompañado de un vídeo que muestra que todos tienen derecho al amor no importando si las parejas son del mismo sexo. El sencillo ya se puede encontrar en todas la plataformas digitales.