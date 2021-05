El actor tuvo una exitosa carrera en los producciones de Broadway como "Jesucristo Superstar" en 1971 y "Pippin" en 1982.

WASHINGTON.— Samuel E. Wright, que dio voz a 'Sebastián el Cangrejo' en la película "La Sirenita" de Walt Disney, falleció a los 74 años de edad en su residencia en Walden, Nueva York, informó su hija Dee Kelly.

"Mi padre hermoso, fuerte y amoroso partió a su próxima aventura", escribió Kelly a manera de tributo en su página de Facebook. "En mi corazón tengo mucho que decir, pero todavía estoy procesando el hecho de que la luz que fue y es mi padre no podrá estar físicamente aquí, conmigo", agregó.

Su interpretación en "La Sirenita" de la canción "Under the Sea", del compositor Alan Menken y el letrista Howard Ashman, ganó un Oscar y la canción "Kiss the Girl" obtuvo otra postulación.

¿Quién es 'Sebastián'?

En la película de Disney, 'Sebastián' es un cangrejo en la corte del rey Tritón y su tarea es la composición de melodías para espectáculos musicales.

Una estrella de Broadway

Antes de su actuación en "La Sirenita", Wright había tenido una exitosa carrera en los escenarios desde su debut en la producción "Jesucristo Superstar", en 1971, y tuvo un papel principal en "Pippin" en 1982, en Broadway.

Su papel en "The Tap Dance Kid" (1984) le mereció su primera postulación para un Premio Tony. Y, en 1997, comenzó su actuación en el papel de Mufasa en la adaptación teatral para Broadway de "The Lion King", que le supuso en 1998 su segunda nominación para un Tony.

