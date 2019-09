Sandra Echeverría, orgullosa del reto en “La Usurpadora”

Paulina es la primera dama de México.- Foto: Instagram Para Sandra Echeverría fue un gran reto el doble papel de protagonista".- Foto: Cortesía Televisa La pareja presidencial de la serie".- Foto: Cortesía Televisa Andrés Palacios y Sandra Echeverría protagonizan "La Usurpadora".- Foto: Cortesía Televisa "La Usurpadora" se transmite todos los días a las 9:30 de la noche en Las Estrellas.- Foto: Instagram Sandra Echeverría en su personaje de Paulina.- Foto: Instagram El personaje de Paola.- Foto: Cortesía Televisa Paulina sufre problemas con el alcohol y las pastillas.- Foto: Instagram "La Usurpadora" solo tiene 25 capítulos.- Foto: Instagram Una escena del primer capítulo.- Foto: Instagram Los protagonistas de "La Usurpadora".- Foto: Instagram La serie se grabó en formato de cine.- Foto: Instagram Para hacer el personaje de Paola adoptó un acento colombiano.- Foto: Instagram "La Usurpadora se actualizó al incluir temas actuales y políticos.- Foto: Instagram Sandra Echeverría en su papel de Paola.- Foto: Instagram Paula utiliza a su hermana para escapar con su amante.- Foto: Instagram Paola y Paulina en una escena de La Usurpadora.- Foto: Instagram ❮ ❯

Sandra Echeverría logró sorprender a los televidentes con su doble papel protagónico en “La usurpadora”, el primer lanzamiento de “Fábrica de sueños” en el que se reinterpretan clásicos de la televisión mexicana.

La actriz está consciente de que al principio el público se cuestionó por qué ella era la elegida para interpretar a las gemelas Paola y Paulina, pero ahora demuestra en cada capítulo que puede ir más allá de las expectativas.

“Yo creo que en un principio hubo mucho la duda de si yo iba a poder hacer este doble reto y ahora están sorprendidos; me gusta hacer algo diferente a lo que están acostumbrados a ver de mí y he tenido puros comentarios súper positivos”, explica en entrevista con el Diario.

La actriz se dice muy agradecida con la empresa y la productora Carmen Armendáriz por confiar en ella así como con los espectadores que están “muy enganchados” con el proyecto. “Es un honor ser la protagonista de esta gran historia; no nos cabe la felicidad de ver a todos contentos con el resultado”, reitera.

Tan solo en su día de estreno, “La usurpadora” logró un rating de 3.9 millones y se posicionó en el número uno de las tendencias nacionales en Twitter.

Pero lograr el resultado que se puede ver cada noche en el canal Las Estrellas no fue nada fácil. Sandra tuvo distintos talleres antes de iniciar la serie para poder darle una voz tanto a Paulina como Paola, quien tiene acento de colombiana.

“Me tocó estar como en un sube y baja de emociones todo el tiempo, con escenas súper intensas pero ahora que por fin estoy viendo los capítulos me siento muy orgullosa del trabajo que hicimos por tantos meses”, relata Sandra.

Escenas difíciles

Para ella, las escenas más complicadas fueron las de las gemelas ya que tenía que grabar primero todo lo de una y luego lo de otra, lo cual requirió de mucha precisión en los movimientos.

“Fue un nivel de complicación muy alto. Tenía que hablarle, gritarle y llorarle a la nada y luego hacer la escena del otro lado con un personaje completamente diferente. Cuando tocaban escenas de las gemelas incluso solo se grababan una o dos en todo el día”, explica.

El realismo logrado gracias a la tecnología fue algo que sorprendió incluso a Sandra, quien confiesa que al ver el primer capítulo se puso a llorar por la emoción al descubrir lo real que se veían sus dos personajes juntos.

“No es como antes que parecía una calcomanía encima de la otra. Me emocioné tanto porque estás filmando algo por meses que no sabes cómo está saliendo, solo te dicen que vas muy bien pero no tienes idea de cómo se ve”.

La actriz detalla que todos los proyectos de “Fábrica de sueños” son grabados en formato cine, de modo que se tiene una alta calidad en cuanto a fotografía, iluminación y efectos especiales. Además, al ser únicamente 25 capítulos todos están “muy bien escritos y cada final de episodio te deja muchísimas ganas de ver el siguiente, te quedas enganchado gracias al suspenso del final y la adrenalina”.

Sobre el elenco platica que se formó un buen equipo gracias a que tuvieron reuniones previas en las que pudieron conocerse y llegar con más confianza al set. “A veces pasa que te toca actuar con alguien y de entrada en el primer día tienen que darse un beso, pero ni siquiera lo conoces; entonces nos sirvió mucho el hecho de conocernos, reírnos y convivir porque a la hora de filmar todos sentimos que había una gran familiaridad y cercanía”.

Compositora del tema principal

Sandra no solo es la gran protagonista de la historia sino que también tuvo la oportunidad de componer el tema principal titulado “Tu lugar es mi lugar”.

Ella compone desde los 9 años, de manera que aprovechó para proponerle un par de temas “sin compromiso” a la productora. “Carmen se portó increíble, estaba abierta a recibir propuestas y le gustó mi canción. Habla de Paulina cantándole a Paola y reclamándole lo que hace”.

Para quienes todavía no se animan a ver “La usurpadora”, Sandra les pide ver por lo menos el primer capítulo. “Yo les prometo que luego van a querer los demás. Si nos está yendo tan bien y tenemos los ratings tan altos es porque realmente está bien hecha y es una gran historia”.—Gloria Alejandrina Montero Leal

Detalles de la serie

“La Usurpadora” se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas en el canal Las Estrellas

se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas en el canal Las Estrellas El elenco: Los actores Sandra Echeverría, Andrés Palacios, Araph Bethke, Germán Bracco, Macarena Oz y Daniela Schimdt son los protagonistas.

Los actores Sandra Echeverría, Andrés Palacios, Araph Bethke, Germán Bracco, Macarena Oz y Daniela Schimdt son los protagonistas. La trama:La historia original se reinterpretó con tintes más actuales añadiendo temas políticos, thiller y suspenso.

