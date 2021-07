Sandra Echeverría reaparece luego de vencer extraña enfermedad (fotos)

Sandra Echeverría reapareció en público en México tras permanecer alejada de los reflectores por mucho tiempo debido a un extraño padecimiento y el encierro que vivió en Los Ángeles, California, a causa de la pandemia.

Tras su paso por la alfombra roja por la presentación de la galería digital de Frida Khalo, la actriz encaró las preguntas de la prensa en torno a su estado de salud. Meses atrás lució una delgadez extrema que generó preocupación entre sus seguidores.

Sandra Echeverría, enferma por una bacteria

“Sí, tuve un problema en el intestino con una bacteria, pero ya la matamos, estamos comiendo muy bien, hacemos mucho ejercicio, estoy muy sana ya gracias a Dios”, expresó Sandra.

Y es que el año pasado, la protagonista de telenovelas enfrentó una enfermedad intestinal que la hizo visitar a los especialistas de manera constante sin poder hallar una solución al respecto.

Recibe ayuda de un especialista

Sin dar muchos detalles, la también cantante de 36 años señaló que pudo encontrar a un doctor que le dio una cura para combatir su fuerte infección.

“Lo que pasa es que no es fácil encontrar una bacteria en el intestino delgado, pero por suerte tuve un doctor que me la encontró, gracias a una prueba de aliento y tuve el tratamiento adecuado y ya salí de eso”, recalcó.

Sandra Echeverría retoma la vida social

Sandra Echeverría se mostró emocionada de regresar a los eventos sociales y permitirse abrir su agenda para retomar su rutina profesional después de tanto tiempo en el encierro por el Covid-19.

La pareja de Leonardo de Lozane, aprovechó la oportunidad ante los medios para enviar un mensaje y recodar a la gente que no se descuiden con el coronavirus, citó us.hola.com.

La pandemia aún continúa

“Es complicado porque de repente uno piensa que ya terminó, uno ya pasó por eso, ya pasamos todos, de repente te vas enterando de más gente que se contagia".

"Eso significa que no hay que bajar la guardia, que no hay que confiarnos, aún vacunados o no. Así es que bueno, hay que seguirnos cuidando”, concluyó Sandra.

